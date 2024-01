“Tato” Noriega confirma al ‘Corcho’ Rodríguez como refuerzo de Rayados

Monterrey, Nuevo León. De forma oficial Rayados tiene a su segundo refuerzo, Jorge Rodríguez, así lo dejó en claro José Antonio Noriega, presidente del club.

El ‘Tato’ confesó estar contento con la contratación, la cual destacó sobretodo,noor su calidad individual.

“Para hablar nada más de “Corcho”, porque es jugador nuestro, te digo que estamos trayendo un jugador que destaca por su técnica individual, un tipo que tiene muy buena pegada, muy buen golpeo de balón, por lo tanto tiene muy buen trazo largo, buen tiro de larga distancia, esa buena técnica individual le ayuda a conectar entre líneas, buen pase para encontrar a sus compañeros.

Además es un cuate que por su posición, que es de volante central, tiene muy buena lectura de juego, constantemente está intentando estar bien posicionado y ayudar al equipo a estar bien posicionado, con y sin pelota, además tiene bastante recorrido, tiene 28 años de edad, en ese sentido creemos que ganamos mucho porque tiene muchas de las condiciones que creemos hace que nuestro equipo crezca”, comentó a las afueras del Barrial.

Con 28 años, el ex Estudiantes de la Plata se convirtió en el segundo elemento nuevo para la plantilla albiazul, de cara al Clausura 2024. Sin embargo, la incógnita sobre qué ocurrió en la negociación con Rodrigo Villagra, el mismo Noriega dio carpetazo al no concretarse.

“Cuando decides hacer una contratación en una posición normalmente tienes a varios candidatos y vas avanzando negociaciones con varios de ellos. Villagra era una de ellas, iba muy adelantada, no era la única. Lo de Villagra lo dije incluso públicamente, llegó a estar muy muy cerca, pero de repente cambiaron condiciones, se alteraron circunstancias y entonces nosotros decidimos que no debíamos cerrar algo que no estuviéramos convencidos sobretodo por cuestiones financieras.

El jugador siempre fue muy atractivo y quiero decir públicamente que el jugador siempre se mostró abierto y convencido de venir, pero la negociación entre clubes no llegó a buen puerto y nosotros seguimos avanzando nuestras otras alternativas, la de Jorge, la de “Corcho” siempre fue bien interesante, decidimos cerrarla y por lo tanto dejar a un lado desgraciadamente para Rodrigo la de Villagra”, agregó.

La ‘Pandilla’, además del ‘Corcho’, ya tiene amarrado al delantero Brandon Vázquez para el próximo certamen.