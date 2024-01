“Tato” Noriega asegura que Brandon Vázquez no viene a sustituir a Funes Mori

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados presentaron a Brandon Vázquez como su segundo fichaje oficial de este Clausura 2024, refuerzo que para José Antonio Noriega, no viene a cubrir la baja del recién salido, Rogelio Funes Mori.

El dirigente pidió a la prensa no dejarse llevar y darle el voto de confianza al jugador.

“Desde la directiva y el cuerpo técnico en el sentido de que él no viene a sustituir a nadie, Brandon viene a sumarse a un plantel que tiene otros jugadores incluso en la misma posición de él que tienen entre ellos y según la edición del cuerpo técnico ha resultado.

No precisamente el cuerpo técnico decidirá quién juega donde juega y cómo jugamos. Entonces yo creo que deberíamos alejarnos en pensar que la salida de alguien se sustituye con la llegada del otro, hay otra gente en el plantel que también tiene trabajo, jerarquía y calidad para ayudar en este sentido”, comentó durante la presentación.

Asimismo, el méxico-americano se dijo estar contento con el club, el cual lo ha hecho sentir como en casa rápidamente; además de querer hacer su propia historia en el conjunto regio.

“Sí, desde que llegué, este club me ha hecho sentir como familia, me ha hecho sentir en casa, mucho más de lo que me esperaba, este club ha sido increíble conmigo desde el segundo que bajé del avión y súper. Sí, para mí desde que se acercó Rayados conmigo, sabía que el club era de los más grandes de México, es top, tiene todo para ser campeón y para mí era el perfecto paso siguiente para mi carrera.

Llegar a un club así no es nada que lo toma, yo no lo tomo nada fácil así, yo sé que hay una huella grande en llenar y yo quiero hacer mi propia historia aquí también y meter goles”, mencionó.

El ex Cincinnati FC llegó a la Sultana del Norte el pasado domingo, donde firmó por dos años.