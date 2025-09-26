“Tato” confirma baja de Sergio Canales ante Santos

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados alistaron armas para recibir al Santos por la fecha 11 del Apertura 2025, duelo que enfrentarán con la dolorosa baja de Sergio Canales.

El mismo presidente deportivo, José Antonio Noriega, se encargó de confirmar no solamente la ausencia del ibérico, sino las razones del por qué lo llevaron a una “cirugía menor” en su muslo derecho durante la noche del jueves.

“Parece ser una semana de accidentes. Sergio estaba teniendo una procedimiento de recuperación postpartido normal, rutinario y desgraciadamente un aparato falló y generó que tuviera una intervención un poquito más seria, más enfocadas a profesionales fuera de club y lo cual hace que no esté disponible para el juego de mañana pero con la tranquilidad que tampoco fue un tema serio. Es dependiendo de la evaluación y Sergio ha vivido cosas Incomparables a estas pero hay que ser pacientes y estos impoderables en la vida que no te explicas pero que la tecnología, en este caso un aparato médico, nos generó este contratiempo y hay que asumirlo y exponerlo.

Es un procedimiento de rutina que se tienen todos los días en el club. Esto es como lo del DT, no me voy a poner aquí a ser el médico ni tampoco el fisioterapeuta pero son procedimientos que se hacen todos los días en el club y a muchos de nuestros jugadores. Tocó ayer y le tocó a Sergio, desgraciadamente. Pero no hay nada raro mi extraño, insisto, él está bien, recuperándose y esperamos ya verlo pronto de regreso y lo más listo posible”, detalló el directivo.

Asimismo, el apodado “Tato” no ha tenido la oportunidad de hablar con el ’10’ albiazul, pero sí con su círculo más cercano el cual le expresó incredulidad en el futbolista, lamentando los hechos.

“No vine ayer al Barrial. Pero estuve informado todo el tiempo por parte del doctor, de Héctor Lara pero no he tenido oportunidad de hablar con Sergio es un pendiente para hoy. Si he hablado con gente que ha hablado con él y pues está al igual que nosotros consternado y confundido del por qué sucede esto. Es un infortunio bien extraño e incómodo, pero insisto, hasta las buenas marcas fallan”, dijo.

Por lo pronto, el “Mago” no tendrá actividad este fin de semana contra los de la “Comarca”, siendo durante los siguientes días que se cuente con otro dictamen y ver si estaría frente a Xolos antes del parón por fecha FIFA o después.