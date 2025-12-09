Tato, con fuerzas para seguir en Rayados pese a fracasos 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados rompieron filas tras ser eliminados en el Apertura 2025, ya con planes de por fin levantar la copa el siguiente semestre.

En voz de José Antonio Noriega, el presidente deportivo remarcó sentirse con fuerzas para seguir en el club, pese a fracasos en sus dos años de gestión, misma que se le ha negado el título. Además, se empatizó con los jugadores, a quienes los notó dolidos por la eliminación.

“Esto es fútbol. Estoy muy tranquilo de que tenemos un buen equipo, competitivo contra cualquiera y estamos cerca de conseguir el objetivo. Hay obstáculos en el camino y también hay errores, por supuesto. Pero en el balance me siento trabquilo, con energía y entumidos de que estamos cerca y lo demas es algo que uno lo puede vivir. Primero, llevo toda mi vida en el fútbol, ssbemos que es de difícil permanencia paara cualquier lugar que ocupes en una institución futbolística y además estamos todos permanentemente en evaluación y sobretodo en un club como este, pero en general estoy tranquilo y con energía de seguir ayudando a la institución, CT y jugadores que siempre digo son los primeros dolidos.

Yo lo experimenté en carne propia, me llamaba la atención como se pensaba de que al jugador no le importaba cuando son los primeros dolidos primeros que pieden en la cancha y estoy solidario con ellos y punto con ellos para llegar a donde todos queremos ir”, confesó.

Bajo esta misma línea, confirmó la permanencia de Doménec Torrent, quien posee contrato todavía hasta junio del 2026, guardándose de momento la posición que pidió el español de cara al próximo torneo.

“La plática (Con Dome) fue en dos sentidos, la primera fue de lo que ha pasado de lo que vivimos, de lo que sentíamos y después darle vuelta a la página y ahora a pensar en lo que viene, lo de la ratificación no es necesario porque tiene contrato vigente, entonces eso no toca, y más o menos por ahí fue nuestro diálogo, qué es un diálogo permanente, no es que haya terminado inició ayer después de el viaje. Sí, alguna posición pero me la voy a guardar”, añadió.

La “Pandilla” regresará hasta el próximo 27 de diciembre a reportar, con miras al Clausura 2026 para el certamen doméstico y la Concacaf Champions Cup.