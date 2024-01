‘Tano’ Ortíz considera a Funes Mori en Rayados para el CL2024

Monterrey, Nuevo León. El futuro de Rogelio Funes Mori con Rayados sigue en incertidumbre y mientras todo se resuelve, el entrenador albiazul, Fernando Ortiz, lo tiene contemplado para el Clausura 2024.

El argentino resaltó que el “Mellizo” todavía posee contrato, por lo que de momento formará parte de la plantilla de cara al próximo torneo.

“Tiene contrato, está considerado, todo lo que rodea no solamente en Rogelio sino en varios jugadores lo está manejando la directiva. Vos me preguntaste si yo contaba con Rogelio, ¿Rogelio tiene contrato? Sí. Pues la directiva decidirá si quiere tenerlo hasta el día de hoy o hasta junio. Está dentro de la plantilla”, mencionó.

El máximo goleador del club regio (158 tantos) tiene seis meses más de estadía como jugador de la ‘Pandilla’, es por ello que desde estos instantes puede negociar su salida con otro equipo, siendo el Gremio de Brasil el más insistente en sus servicios.

No obstante, el delantero ya descartó esa oferta y esperará que su rendimiento en el siguiente semestre pueda ser considerable para la directiva, la cual ya habría puesto plazo y condiciones para una renovación.

Preciado, descartado

Por último, Ortiz negó intereses rotundo por el colombiano Harold Preciado, actual futbolista del Santos, quien ha estado rondando en la lista de posibles candidatos a vestir la casaca norteña.

“Me han preguntado el Cabecita también y se dice que no. Igual siempre lo que digo y después sale lo que ustedes quieren poner. Entonces, y si no me matan, cualquiera de las dos que diga, pero voy a ser fiel a lo que soy, no. No es por ahí”, finalizó entre risas.