‘Tano’ Ortiz con respeto hacia su próximo rival, América

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados salieron avantes y sin problemas sacaron un triunfo ante Tijuana de 3-1, sin embargo, ya piensan en el juego ante América del siguiente fin de semana.

Para ello, el entrenador Fernando Ortiz confesó estar concentrados de cara a medirse contra el líder del torneo, club del que guarda un respeto absoluto por darle la oportunidad de debutar como técnico profesional.

“En este momento los chicos están trabajando, están recuperándose. Mañana pensaremos en el rival del día sábado, donde sabemos que es el líder, que tenemos que hacer un partido casi perfecto. Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia América. Siempre estaré agradecido eternamente”, mencionó post partido.

Dicho triunfo frente al ‘xolaje’ le dejó dos enseñanzas grandes al estratega sudamericano, pues la actitud de los juveniles lo llevo a estar más convencido de ser ofensivo en su sistema de juego.

“Trabajamos. Lo he dicho desde el primer día, no importa el nombre de quién esté, se tiene que hacer hincapié en el trabajo. Voy a seguir optando en ser ofensivo, me gusta esa parte, creo que los chicos respondieron muy bien”, agregó.

Tres fueron los debut que el cuadro regio lanzó la noche del miércoles en el ‘Gigante de Acero’, tratándose de Isidro Suárez; Ricardo Rentería y César Bustos, joven que sustituyó a Héctor Moreno, quien salió con molestias durante el calentamiento previo al cotejo. Malestar del que esperan no sea nada grave, al menos así lo dejó en claro el ‘Tano’.

“Héctor tuvo una molestia, tratamos de cuidarlo, no sintió el famoso pinchazo, sólo molestia en la parte posterior (del muslo) ojalá que no sea nada”, dijo.

La “Pandilla” regresará a los entrenamientos la mañana del jueves en el Barrial, para preparar el tan “morboso” encuentro contra las ‘Águilas’ del día sábado.