Taekwondoines de NL consiguen boletos a Panamericano 2022

Los taekwondoines de Nuevo León, César Román Rodríguez división menos de 54 kilogramos y Victoria Heredia en menos de 73 kilos consiguieron su pase para el Campeonato Panamericano a de la especialidad a celebrarse el 3 y 4 de mayo en Punta Cana, República Dominicana, evento que categoría G-4 que repartirá 40 puntos al ranking mundial y olímpico.

Rodríguez y Heredia lograron clasificarse al driblar el Selectivo Nacional de Adultos que tuvo lugar en Chihuahua, Chihuahua.

Ambos exponentes ganaron primer lugar y con ello accedieron a la Selección Nacional de Mayores en busca calificar a los próximos Juegos Olímpicos de Paris 2024.

César Román Rodríguez señaló que se enfocará a sumar puntos con la finalidad de conquistar la plaza olímpica por el ranking.

“Ya soy parte de la selección, ahora hay que ganar puntos para ir sumando en el ranking mundial y olímpico, ir posicionándonos y buscar ganar la plaza olímpica de nuevo por el ranking, lo cual es difícil, pero no imposible”, enfatizó Rodríguez.

Agregó “En Chihuahua fueron cuatro combates, en los Nacionales anteriores había estado teniendo cinco a seis peleas, aquí fueron cuatro, pero con alto grado de dificultad, porque en cada una de las rondas me enfrenté a los finalistas de los Nacionales pasados; el desgaste mental para los que competimos fue bastante fuerte, así que me quedo con buen sabor de boca, porque pude lograrlo y vencer por un amplio puntaje a los que me habían tocado en finales, eso me

hace sentir fuerte y bastante seguro de mí mismo para las siguientes competencias”, subrayó.

El campeón mundial de 2010 suma en su palmarés cinco preseas de Campeonatos Panamericanos: oro en Monterrey 2010, oro en Aguascalientes 2014, oro en Querétaro 2016, bronce en Spokane 2018 y plata en Cancún 2021.

Ya he competido cinco veces en Panamericanos, tengo tres medallas de primer lugar, una plata y una de bronce, ya sé lo que se siente ganar y lo que se siente perder, claro que voy a buscar estar en lo más alto del podio, representar a mi país es lo que me da orgullo y mi visualización es llegar lo más fuerte posible y ahorita la experiencia claro que me precede, porqué ya tengo muchos años en esto, siento que llegará lo mejor preparado para ese evento”, destacó el seleccionado nacional.