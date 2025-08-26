Suwarso: “Cesc nunca quiso irse y Morata bajó su sueldo a la mitad para venir”

Roma, 26 ago (EFE).- El presidente del Como, el indonesio Mirwan Suwarso, desveló este martes que el entrenador español Cesc Fàbregas “nunca manifestó su deseo de marcharse” pese al interés de varios equipos y que su compatriota Álvaro Morata redujo su sueldo a la mitad para poder fichar por el club ‘lariani’.

Después de una temporada en la que finalizó como el equipo revelación de Italia, el Como 1907 consiguió mantener a Fàbregas como líder del proyecto. Inter de Milán y Bayer Leverkusen se acercaron al técnico, que sin embargo decidió continuar en el club del que también es accionista minoritario.

“No es que hayamos hecho nada extraordinario para retenerlo, él nunca ha manifestado su deseo de marcharse”, comentó este martes en el ‘Corriere della Sera’.

“El Inter se acercó a Fábregas de manera profesional: nos pidió permiso para negociar y se lo denegamos. Desde fuera, la negociación ha parecido un culebrón y lo entiendo”, explicó.

En la primea jornada, el Como se impuso 2-0 al Lazio con una exhibición del argentino Nico Paz, autor de un gol y de una asistencia.

Fue el reestreno de Morata en la Serie A este curso. “A Álvaro le gusta mucho el estilo de juego de Cesc. Para poder venir aquí, ha reducido su salario a más de la mitad”, señaló el mandatario.

El proyecto del club es ambicioso, pero todavía no apunta a Europa, según Suwarso: “La clasificación para Europa no figura entre los objetivos de nuestro plan industrial. Por supuesto, no podemos perseguir el resultado deportivo a toda costa y arriesgarnos a la quiebra”.

Además, habló de Nico Paz, “la gran estrella del equipo´.

“Hubo un momento en el que temimos que Nico pudiera volver a Madrid. Se formó en la cantera del Real Madrid y sueña con jugar algún día en el Bernabéu. Por suerte, se ha quedado”, apuntó.

En las últimas horas, una supuesta oferta de 70 millones del Tottenham pareció poner en peligro la continuidad del jugador en Como, pero el presidente negó tal oferta y explicó que el Real Madrid está al tanto de todo movimiento pues tiene la posibilidad de igualar toda cifra.

“No es cierto que hayamos rechazado la propuesta. Nadie formaliza ofertas sabiendo que luego tendríamos que enviarlas al Real Madrid, que tiene la facultad de igualarlas”, finalizó.

(c) Agencia EFE