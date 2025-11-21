Suspenso total: América y Tigres dejan la moneda en el aire rumbo al ‘Volcán’

Por: Redacción

Ciudad de México. – La Gran Final de la Liga MX Femenil nos regaló un primer capítulo lleno de intensidad, garra y estrategia, pero sin una definición clara. Las Águilas del América y las Amazonas de Tigres firmaron un empate en el Estadio Ciudad de los Deportes, dejando todo listo para una resolución dramática en la sultana del norte.

Duelo de Poder a Poder Desde el silbatazo inicial, quedó claro por qué estas dos escuadras son las protagonistas habituales de las finales en el circuito rosa. El América intentó hacer valer su localía presionando alto, pero se topó con un conjunto felino ordenado y peligroso al contragolpe.

El empate deja un sabor agridulce para las de Coapa, que no pudieron llevarse una ventaja en el marcador global pese al apoyo de su afición. Por su parte, Tigres Femenil regresa a casa con la misión cumplida de no perder, sabiendo que “El Volcán” pesará en el duelo definitivo.

Todo se define en Nuevo León La serie sigue abierta y promete ser una batalla épica. Ahora, la presión y la ventaja del entorno se trasladan al Estadio Universitario, donde las “Amazonas” buscarán levantar un nuevo título ante su incomparable afición.

El partido de vuelta está programado para este fin de semana, donde conoceremos a las nuevas monarcas del fútbol mexicano.