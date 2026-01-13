Suspenden por Positivo a ganador de Maratón de NY

*Se detectó una sustancia prohibida.

El fondista keniano Albert Korir, ganador del Maratón de Nueva York en 2021, fue suspendido de manera provisional tras detectarse en su organismo una sustancia prohibida para mejorar el rendimiento, según comunicó la Unidad de Integridad de World Athletics.

El atleta, de 31 años, dio positivo por eritropoyetina sintética (EPO), un compuesto que incrementa la producción de glóbulos rojos y cuyo uso está vetado por los reglamentos antidopaje internacionales.

Una carrera marcada por el éxito

Korir se consagró en Nueva York en 2021 al cruzar la meta con un tiempo de 2:08:22. Dos años más tarde regresó al podio al finalizar en la tercera posición, registrando además su mejor marca personal: 2:06:57.

A su palmarés se suman las victorias en el Maratón de Ottawa, obtenido en 2019 y nuevamente en 2025, consolidándolo como uno de los corredores más destacados de su generación.

En octubre del año pasado, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) reconoció progresos “importantes” de Kenia en la lucha contra el uso de sustancias prohibidas. Sin embargo, el país continúa bajo un periodo de observación de seis meses mientras refuerza sus mecanismos de control.

Ese mismo mes, el atletismo keniano volvió a quedar bajo la lupa tras la suspensión por tres años de la plusmarquista mundial de maratón, Ruth Chepngetich, quien aceptó haber consumido un diurético prohibido.

Para muchos jóvenes en Kenia, el atletismo representa una oportunidad para salir de la pobreza, una realidad que, sumada a la falta de infraestructura deportiva, ha generado presiones que empujan a algunos corredores a recurrir al dopaje.

Tras los numerosos casos detectados antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016, la WADA declaró al país en situación de incumplimiento. Desde entonces, más de 140 atletas kenianos han sido sancionados, incluidos castigos de por vida y suspensiones de larga duración, lo que refleja la magnitud del problema que aún enfrenta el atletismo nacional.