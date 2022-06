Supera expectativas el Tiro con Arco de NL

Cierre dorado el que tuvo el Tiro con Arco de Nuevo León en los Nacionales CONADE 2022 al sumar seis preseas áureas en la modalidad de Equipos.

En la categoría sub 14 del Recurvo, se logró el oro con el equipo compuesto por Bogar Ramírez, Alejandro Sánchez y Carlos Sepúlveda al vencer a Coahuila 6-0; en la femenil también se logró el máximo resultado con Fernanda Bosque, Ángela Figueroa y Pandora Martínez, quienes derrotaron a Jalisco en la final; en la sub 16 del Recurvo también se colgaron el oro Santiago Galicia, Germán Huesca y Pablo Huesca venciendo a Sonora.

En el Recurvo sub 18 Hugo Cueto, José Luis Torres y Luis Treviño vencieron a Coahuila para coronarse campeones; el equipo de Compuesto sub 18 varonil con Salvador de los Santos, Patricio Jongitud y José Rivero también lograron oro venciendo a Baja California; y en femenil se hicieron del bronce con Xecilia García, Lissamaria Ramírez y Ana Valentina Vite; el equipo de Compuesto sub 24 varonil con Javier Cantú, Héctor Cantú y Romeo Treviño, también consiguió oro al derrotar a Jalisco; y en femenil del compuesto sub 24 se quedaron con la plata Maricela Flores, Paloma Flores y Fernanda Garza.

“Hoy fue una jornada muy buena para el Tiro con Arco, teníamos una proyección de 15 medallas de oro para este evento, hoy amanecimos con 12 y se lograron seis más en la modalidad de equipos, esto levantó el ánimo de los atletas, cerramos con 18 oros totales, esto habla muy bien de los atletas, de los entrenadores, todos fueron conscientes que hoy se cerraba y debían pelear cada medalla. Para todos es muy gratificante, me voy con un muy buen sabor de boca porque también se lograron una buena cantidad de platas y bronces lo cual nos indica que si mejoramos el próximo año podemos sumar aún más oros, felicidades a toda la selección de Tiro con Arco.” Expresó el Director de Calidad en el Deporte, Domingo Cruz.

De esta manera Nuevo León cerró como segundo lugar en medallas con 18 de oro, 14 platas y tres preseas de bronce. Los arqueros de Nuevo León cerraron con tres oros más en la cuenta total en relación a los 15 conseguidos en 2021. Matías Grande y Bogar Ramírez fueron los atletas que más medallas doradas se colgaron, con cuatro cada uno.

Por otra parte, la Selección Nuevo León de Fútbol femenil sub 17 cayó 5-4 en tanda de penaltis ante Baja California, esto tras haber empatado a un gol en el tiempo regular. Primero Baja California se fue al frente 1-0 a través de la vía penal cuando apenas se jugaban los primeros tres minutos de partido, sin embargo, aproximadamente al minuto 25 llegó el empate con un disparo de larga distancia por parte de Devanny Carmona, el cual mandó a los penaltis que se llevaría el rival.

Este miércoles arriban a Hermosillo, Sonora, los atletas de Judo y Tenis de Mesa para iniciar con las competencias a partir de este jueves 16 de junio.

