Suma metales Tiro con Arco y Fútbol va por revancha

Con la participación en tres finales fue como culminó la participación de los equipos mixtos del Tiro con Arco de los Nacionales CONADE 2022 este lunes en Hermosillo, Sonora.

Las parejas de Recurvo con Laura Alanís y Santiago Galicia en sub 16, Valentina Vázquez y Matías Grande en sub 21, y Paulina Garza y Emilio Treviño en sub 24, consiguieron medalla de plata cada una de ellas.

“Fue un resultado muy bueno, los dos dimos lo mejor que pudimos y yo en lo personal pude mejorar un poco mi técnica a comparación de otros días, entonces me voy satisfecha y contenta. Estos Nacionales CONADE para mí han sido un reto emocional, me di cuenta de muchas cosas que tengo que seguir mejorando.” Comentó Valentina Vázquez Cadena, quien culminó su participación en el certamen sumando un oro, tres platas y una medalla de bronce; y ahora se prepara para volver a concentración con la selección nacional en el CNAR de la Ciudad de México.

Este martes cierra la actividad de la disciplina del Tiro con Arco, con las acciones de los equipos en las dos especialidades y sus respectivas categorías.

Por otra parte, la selección de fútbol femenil de Nuevo León en su categoría sub 17 cayó en semifinales ante su similar del Instituto de Mexicanos en el Extranjero por marcador de 3-0, y este martes estarán midiéndose ante Baja California por el tercer lugar y la medalla de bronce a las 9:00 hrs. (tiempo del centro).