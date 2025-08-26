Sultanes vence y avanza a la final de zona

Los Sultanes de Monterrey vencieron a Tecos de los Dos Laredos, y avanzaron a la final de zona de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con pizarra de 8 carreras por 6, la novena regia necesitó solamente 4 juegos para vencer en la serie al equipo tamaulipeco, y se impusieron para disputar la final de zona ante los Charros de Jalisco o los Algodoneros de Unión Laguna, la otra semifinal que aún se está disputando y se encuentra 3-1 en favor de los tapatíos.

La final de zona comenzaría este sábado, en casa del rival de los Sultanes de Monterrey (ya sea Jalisco o Unión Laguna), previo a lo que sería la Serie del Rey.