Sultanes se refuerza con Ricardo Genovés

*Estuvo casi 10 años en Ligas Menores.

Con la intención de apuntalar una de las posiciones clave del diamante, los Sultanes de Monterrey hicieron oficial la incorporación del receptor venezolano Ricardo Genovés, quien se unirá al equipo para la próxima campaña de la Liga Mexicana de Beisbol.

Genovés, de 26 años, cuenta con un amplio recorrido en el beisbol profesional, tras haber pasado nueve temporadas dentro del sistema de Ligas Menores, formando parte de las organizaciones de los San Francisco Giants y los Tampa Bay Rays, donde adquirió experiencia y desarrollo constante.

A través de un comunicado publicado en sus plataformas oficiales, la novena regiomontana resaltó que el nuevo refuerzo no solo aporta seguridad defensiva detrás del plato, sino que también puede ser un elemento valioso a la ofensiva, brindando mayor profundidad al line up.

Durante el actual invierno, el cátcher inició actividad en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con Caribes de Anzoátegui. Posteriormente, fue enviado a los Tigres de Aragua, escuadra con la que continúa viendo acción en la temporada invernal, manteniéndose en ritmo competitivo previo a su llegada a Monterrey.