Sultanes Femenil listas para enfrentar a México y España

*La próxima semana en el Palacio Sultán.

Sultanes Femenil dio a conocer su calendario de encuentros de preparación de cara a la temporada 2026, los cuales formarán parte de la Copa Intercontinental Atro, certamen de carácter internacional que se llevará a cabo del 13 al 15 de enero en el Palacio Sultán, actualmente denominado Walmart Park.

El torneo contará con la participación de la Selección Mexicana de Softbol y la Selección Española. La competencia se disputará bajo el sistema de round robin, en el que todos los equipos se enfrentarán entre sí y el conjunto que termine como líder de la clasificación será coronado campeón.

Las acciones arrancarán el martes 13 de enero, cuando Sultanes Femenil se enfrente a la Selección Española a las 16:00 horas. Este compromiso se realizará a puerta cerrada, como parte del proceso de análisis y evaluación interna del conjunto regiomontano.

*Los partidos abiertos al público:

La afición podrá asistir al estadio a partir del miércoles 14 de enero, fecha en la que Sultanes Femenil se medirá ante la Selección Mexicana a las 20:00 horas.

Para el jueves 15 de enero, también a las 20:00 horas, el equipo de Monterrey cerrará su participación en la Copa Intercontinental enfrentando nuevamente a la Selección Española, en un duelo que servirá como una exigente prueba antes del inicio oficial de la temporada.

Sultanes Femenil comenzó su pretemporada el pasado lunes en el Walmart Park y se espera que para la próxima semana el equipo ya cuente con plantel completo, a la espera de algunas jugadoras que se integrarán en los próximos días.

Finalmente, la temporada 2026 dará inicio formal los días 22 y 23 de enero, cuando Sultanes Femenil reciba a Olmecas de Tabasco en el Walmart Park, en una serie inaugural que promete marcar el comienzo de un año lleno de intensidad y emociones.