Sultanes Femenil le ganó 5-0 a España

Las Sultanes Femenil ganó 5-0 a España

*Jugarán una serie de partidos en el Palacio Sultán.

Con una combinación efectiva entre bateo oportuno y dominio desde la lomita, Sultanes Femenil se impuso por marcador de 5-0 a la Selección Española de Softbol en un encuentro a puerta cerrada celebrado en el Walmart Park, como parte de su proceso de preparación de cara al Opening Series del próximo 22 de enero frente a Olmecas de Tabasco.

La escuadra regiomontana abrió el marcador en el tercer episodio, cuando Denisse Pérez respondió con el madero al conectar un sencillo que permitió la anotación de tres carreras, colocando a las locales al frente 3-0.

La victoria quedó asegurada en la sexta entrada, momento en el que Sultanes Femenil sumó dos rayitas más. Pérez volvió a ser factor ofensivo, mientras que Savannah Wysocki aportó con un imparable productor para ampliar la ventaja.

En el pitcheo, Yanina Treviño fue clave al liderar la blanqueada con una labor sólida de tres entradas sin permitir hit, además de recetar dos ponches.

El trabajo se complementó con el relevo de Payton Gottshall y Sam Show, quienes mantuvieron el control del juego y limitaron a la ofensiva española a solo dos imparables.

Con este resultado, Sultanes Femenil arrancó con el pie derecho su serie de juegos de preparación rumbo al inicio de la temporada.