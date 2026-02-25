Sultanes estrena manager

En una decisión que reconfigura el rumbo deportivo del club, los Sultanes de Monterrey anunciaron oficialmente la incorporación del venezolano Henry Blanco como su nuevo dirigente para encarar las próximas temporadas de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El anuncio se llevó a cabo en el Palacio Sultán, donde el presidente deportivo Miguel Flores y el gerente Daniel Hinojosa detallaron que el acuerdo con el exreceptor de Grandes Ligas contempla un contrato inicial por dos años.

Flores explicó que la designación fue resultado de un análisis exhaustivo, ya que la organización revisó el perfil de 25 aspirantes antes de tomar la decisión definitiva. La directiva consideró que la experiencia y el liderazgo de Blanco eran los elementos idóneos para encabezar el nuevo proyecto deportivo.

Durante su primera aparición con la camisola de los “Fantasmas Grises”, el nuevo timonel manifestó su motivación por integrarse a una franquicia con tanta historia dentro del béisbol mexicano. Asimismo, adelantó que su sello se reflejará en un equipo dinámico en las bases y en un cuerpo de lanzadores agresivo, enfocado en atacar constantemente la zona de strike.

“Venimos con la mentalidad de competir al máximo. El objetivo es claro: ganar y ofrecerle a la afición el espectáculo que merece”, afirmó Blanco, quien recientemente conquistó el campeonato de la liga invernal venezolana al frente de los Cardenales de Lara.

Un staff con experiencia

El estratega también confirmó que estará acompañado por un grupo de instructores con trayectoria probada. Óscar Salazar asumirá el rol de coach de banca, Ricky Bones estará al frente del pitcheo, Tomás Pérez trabajará con los bateadores y Emilio Linares se encargará de la antesala.

Finalmente, Blanco subrayó que, además de aspirar a resultados inmediatos, uno de los pilares de su gestión será fortalecer el desarrollo de los peloteros jóvenes, buscando consolidar una base sólida que garantice competitividad sostenida para la organización regiomontana.