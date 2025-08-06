Sultanes enfrentará a Charros en los Play Off

*Se medirán Regios vs Tapatíos.

Los Sultanes de Monterrey se medirán a los Charros de Jalisco, en los Play Off de la Liga Mexicana de Beisbol.

Aún no termina la fase regular de la temporada, pero los regios ya aseguraron el primer lugar de zona, mientras que los tapatíos aseguraron su lugar como último clasificado a la postemporada.

Así pues, los primeros dos partidos de la primera ronda de play off se jugarán este sábado y domingo, en el Palacio Sultán, en partidos programados a las 18:00 horas. El lunes descansan y el martes retoman la serie en Jalisco.