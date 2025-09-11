Sultanes despide a su manager Roberto Kelly

*Estuvo 6 años al frente de la novena regia.

Los Sultanes de Monterrey anunciaron el despido de su manager, Roberto Kelly, quien tenía ya 6 temporadas al frente de la novena regia.

“Sultanes de Monterrey agradece profundamente a Roberto Kelly su entrega, compromiso y liderazgo durante el tiempo que estuvo al frente de nuestro equipo, al que llegó en 2018 con la convicción de inspirarle una mentalidad ganadora dentro y fuera del diamante”, se lee en la misiva que publicó el club.

Previo a encargarse de Sultanes, Roberto Kelly fue parte del cuerpo técnico de los Gigantes de San Francisco, equipo que conquistó tres series mundiales.

Sultanes quedó fuera de la Serie del Rey, al perder la final de la zona norte ante los Charros de Jalisco.