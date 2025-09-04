Sultanes de Monterrey gana y revive esperanzas

*Derrotaron en casa a los Charros de Jalisco.

Los Sultanes de Monterrey le ganaron a los Charros de Jalisco, 3 carreras a 1, con lo que se acercaron en la serie de la final de zona, y se pusieron 2-1.

El Palacio Sultán fue el escenario donde los regios regresaron al triunfo, luego de llevarse un par de derrotas en el inicio de la serie en suelo tapatío.

El cuarto partido será este jueves, en donde Charros buscará ponerse a una victoria del título de la zona norte, mientras que los Sultanes buscarán empatar la serie y revivir en esta final, en la que buscan su pase a la Serie del Rey, para enfrentarse al ganador entre Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche, serie que marcha empatada a dos juegos por bando.