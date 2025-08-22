Sultanes con medio boleto a la final

*Ganan el segundo de la serie ante Tecos.

Un gran trabajo de monticular de Manny Bañuelos, guió el triunfo de los Sultanes de Monterrey 3 carreras a 1 sobre los Tecos de los Dos Laredos, en la semifinal de zona de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con esta victoria, la novena regia regresa a casa con los dos triunfos en patio ajeno, y se pone con medio boleto para la final de zona.

La serie continúa este sábado en punto de las 6:00 de la tarde, en el Palacio Sultán, con Stephen Tarpley como pitcher por los regios frente a Junior Guerra.