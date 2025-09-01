Sultanes cae y se empata la final ante Charros

Sultanes cae y se empata la serie ante Charros

*Reanudan la serie fina de zona este martes.

En un partido de mucho poder ofensivo, los Sultanes de Monterrey cayeron ante los Charros de Jalisco 11 carreras por 9, con lo que se empató la serie final de la zona norte, de la Liga Mexicana de Beisbol.

La novena tapatía ya había tomado ventaja de 8 carreras a 1, pero vino el despertar ofensivo de los regios y empataron las acciones a la mitad del partido.

Más tarde, Charros volvió a pegar y retomó la ventaja, para que el partido culminara con la pizarra final, que pone la final pareja en su viaje a Monterrey.

La serie se reanudará este martes, en el Palacio Sultán.