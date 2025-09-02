Sultanes cae ante Charros y se va abajo en la serie

*La final de zona se reanuda este miércoles.

Los Charros de Jalisco se impusieron por segunda vez a los Sultanes de Monterrey, y con eso pusieron 2-0 la serie final de la Zona Norte, de la Liga Mexicana de Beisbol.

En duelos celebrados en el Estadio Panamericano, en Jalisco, la novena tapatía le ganó el segundo de la serie 6-3 a la escuadra regia, y con ello ponen un paso en la Serie del Rey, que jugarán ante el ganador de la serie entre Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche.

La serie se reanuda este miércoles 3 y 4 de septiembre, en el Palacio Sultán. En el primero lanzarán Stephen Tarpley (Sultanes) y Luis Armando Payán (Charros).