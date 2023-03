Sube al podio Isabel Barco de NL en Panamericano sénior de Halterofilia 2023

La halterista originaria de Cerralvo, Nuevo León, María Isabel Barco Ramírez en su carácter de seleccionada nacional conquistó tres medallas de Plata para México en su participación en el Campeonato Panamericano Sénior de Halterofilia 2023 que se desarrolla en Bariloche, Argentina.

La pupila de los entrenadores de Azael Martínez y Eduardo Torres lució en la división de los 45 kilogramos al levantar 69 kilos en arranque y 88 kilos en envión para totalizar 157 kilogramos lo que le redituó subir al podio panamericano por las medallas de plata. El primer lugar se lo adjudicó la venezolana Roslellis Quintana con sumatoria de 160 kilos, producto de sus levantamientos de 71 kg en arranque y de 89 kg en envión.

Cabe destacar que Barco Ramírez con 69 kilos en arranque mejoró su propio récord nacional en este inicio de temporada 2023.

“Me sentí bien, me recuperé de una molestia que no me había dejado entrenar bien en las últimas semanas; hay que afinar detalles técnicos y esperar ganar el centroamericano en próximas semanas, mi agradecimiento a todas las personas que me apoyan en mi preparación, a la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, al INDE, Nuevo León, CONADE, al Patronato de Cerralvo, en especial a las personas que están detrás de lo que no se ve en competencia”, externó la halterista neoleonesa.

Por su parte, su paisano Juan Barco en la división de 55 kg se colgó una histórica medalla de plata para un neoleonés en un Panamericano de mayores desde el 2014. Esta la consiguió en envión con un levantamiento de 127 kilos, en arranque finalizó cuarto lugar con 96 kg., al igual que en total con sumatoria de 224 kilogramos.

En el certamen panamericano de mayores compiten los mejores exponentes de pesas de las Américas, ya que es puntuable para el ranking de clasificación a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.