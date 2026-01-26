Stafford y los Rams verán el Super Bowl LX desde casa

​Por Regio Deporte

​LOS ÁNGELES, California – La temporada de la NFL dictó sentencia para los Rams de Los Ángeles. A pesar de las expectativas de jugar el Super Bowl LX en su propio estado, el equipo comandado por Matthew Stafford no logró superar los obstáculos de la postemporada, quedando fuera de la disputa por el trofeo Vince Lombardi.

​La eliminación marca el fin de un ciclo de esperanzas para la franquicia angelina, que buscaba ser anfitriona y protagonista en la gran fiesta del fútbol americano en California. Stafford y su ofensiva lucharon, pero la contundencia no fue suficiente para avanzar hasta el partido grande, dejando a la afición local con la ilusión rota de ver a los suyos pelear por el campeonato en casa.