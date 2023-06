Squash de NL aspira figurar en NC 2023

En las canchas de Squash del CODE alcalde de Guadalajara, jugadores de la selección neoleonesa de esta disciplina, buscan driblar la fase eliminatoria de las modalidades de dobles y por equipo en las diversas categorías para tener oportunidad de pelear los metales del certamen de los Nacionales CONADE 2023.

Nuevo León compite con 10 exponentes niveles sub 15, sub 17 y sub 19 en singles, dobles y equipo, todos ellos comendados por los entrenadores Abisai Emanuel García apoyado por Cindy Hernández.

Afrontarán el torneo eliminatorio de dobles sub 17, Briadna Tamez- Abril Chapa y en sub 19, lo harán Osvaldo Silva-Alexis Díaz, las acciones comenzarán este martes 13 de junio a partir de las 9:00 horas.

Por Equipo lo disputarán en sub 15 femenil, Dania Aguirre, Zué Guerra y Renata Espronceda, en varonil contenderán José André Ruiz, Fernando Cano y Mateo Guzmán.

Cabe mencionar; que en singles las raquetas de Nuevo León concluyeron su participación con Dania Aguirre Sub15, Briadna Tamez sub 17 y Alexis Díaz Sub 19.

José André Ruiz dijo adiós en cuartos de final categoría sub 15 varonil por score de 1-3 ante el michoacano Josué Pérez