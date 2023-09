Sostendrá Tigres amistoso contra América con juveniles

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres afinaron detalles para sostener su partido amistoso contra América del próximo domingo, duelo en el que irán con muchos juveniles, así lo concretó Robert Dante Siboldi.

El charrúa aseguró que usará este cotejo para los elementos con pocos minutos en cancha, además de visualizar talentos canteranos de cara al cierre de torneo doméstico.

“Sirve este partido para los muchachos que de repente no han tenido tantos minutos, entonces, es una buena oportunidad para agarrar ritmo, los que han jugado poco también, para que sumen mas minutos de ritmo y también observar jóvenes, se quedarán los que tiene más carga de trabajo y asi será la dosificación, mismo en el partido también se dosificará”, comentó.

Por otro lado, consideró que la transición para rejuvenecer al plantel va por buen camino tras los refuerzos que llegaron este semestre (Eugenio Pizzuto/Marcelo Flores) , ya teniendo en mente a algunos canteranos para que compitan en el primer equipo.

“Va bien en el sentido de que está la posibilidad de que la mayoría son jóvenes y se están proyectando a futuro, también los que surgen de Fuerzas Básicas, pero hoy está Sebastián Fierro, Chuy (Garza), Imanol Ordoñez, Francisco Peña, Enrique Prieto que ha tenido minutos y hay un par de centrales de gran proyección, a lo mejor llevamos al juego ante América dos extremos interesantes; Bernardo Parra, Luis Nájera como media punta, estamos viendo, los extremos son Luis Cañamar y Diego Sánchez.

Entonces, vienen surgiendo jugadores de básicas y se está dando la oportunidad, hay que aprovechar que no se ve esa parte, que pueden dejar un legado y que los que surgen están viendo la mística, todo lo que se juega, la parte ganadora, el cómo encarar cada torneo, todo eso y mucho mas que me deja de enseñanza a los grandes referentes, hay que aprovecharlo en los jóvenes para que vayan pasando la estafeta y que sin duda serán el futuro del equipo, es una gran oportunidad y hoy tenemos la chance, los que vienen no vienen cualquier, vienen con calidad y con experiencia, saben lo que es estar bien y no tan bien, y los de básicas y esa transición ojalá sea con solidez”, agregó el experimentado.

Varios de estos jóvenes estarán teniendo actividad el fin de semana en Austin, Texas; pues elementos de jerarquía como André Pierre-Gignac, Nahuel Guzmán, Rafael Carioca (harán rehabilitación física ante el trajinar de juegos) así como el lesionado Sebastián Córdova, no viajarán por decisión técnica.

Misma situación para el “Áme”, quienes no contarán con: Luis Malagón, Israel Reyes, Néstor Araujo, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Richard Sánchez, Diego Valdés, Brian Rodríguez, Henry Martín y Julián Quiñones. El juego está pactado para las 16:05 del 10 de septiembre en el Q2 Stadium, cada de Austin FC de la MLS.