Sorprenden Comandos

Deportivo Comandos se impone 3-1 a los Ángeles, para apuntarse su tercera victoria en línea y sorprender a propios y extraños en el torneo de Escobedo.

Ahora dirigidos por Juan “Vocho” Leváres, Ricardo Ávalos y gran apoyo de Gilberto “Bomba” Maldonado, el conjunto ha respondido de buena manera en la actual campaña, al debutar con triunfo 2-0 ante el Deportivo Unión, luego dan cuenta 2-0 de los Borrachos y ahora 3-1 a los Ángeles, donde Mauricio Rangel, Ulises Muñoz y Ángel Yáñez se encargaron de conseguir los tres puntos en disputa.

Con lo anterior demuestran ser buenos para ser considerados como uno de los candidatos a formar parte de los ocho grandes, por lo que seguirán peleando palmo a palmo a cualquier rival y alcanzar pronto su boleto a la fiesta ¡Enhorabuena!