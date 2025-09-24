Son de buen Barrio

Regio Deporte

Una gran victoria se apuntaron los del Deportivo El Barrio, al vencer por la mínima anotación de un gol a cero al Deportivo Panteras, que los mantiene dentro de la zona privilegiada, en la Popular Escobedo.

Encuentro de garra, entrega y mucha calidad por parte de ambos contendientes, quienes desde el mismo primer silbatazo del arbitro, se lanzaron a la ofensiva, para crear peligro constante en ambas guaridas.

Pero los pupilos de Jesús “El Patrón” Cortez mostraban mejor coordinación en sus líneas, que se remarca cuando Alexis Bautista consigue el tanto, que a la postre haría la diferencia.

El Barrio inició la temporada con triunfo 2-0 ante Celaya, 3-0 a San Pancho, 3-0 a Monilokos, 1-1 ante Amigos del Sapo, 0-3 con Peñarol y esta victoria ante Panteras lo coloca entre los favoritos para ir a la fiesta.