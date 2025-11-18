Solari afirma que no llega al Pachuca a vender espejitos de colores

Pachuca (México), 18 nov (EFE).- El argentino Esteban Solari, nuevo entrenador del Pachuca, aseguró este martes que no llegó al equipo para prometer, sino para trabajar y ponerlo en lo más alto.

“No vine a vender espejitos de colores; vengo a trabajar con empeño y humildad; hay calidad en los jugadores y con eso iremos paso a paso”, dijo el estratega en una rueda de prensa.

Solari fue anunciado a finales de la pasada semana como nuevo técnico de los Tuzos, en sustitución de Jaime Lozano, despedido por malos resultados.

Pachuca terminó en el noveno lugar del torneo Apertura, lo cual le dio el derecho a pelear vía repesca uno de los dos lugares disponibles para alcanzar los cuartos de final; el jueves próximo recibirá a los Pumas UNAM y si gana seguirá vivo en el torneo.

“En este tipo de partidos no hay ventajas; lo vamos a vivir como una final. El grupo está convencido de que tenemos que ser seguros en nuestra idea de juego, y claros. Veo al equipo enfocado; vamos a salir con humildad, pero sabiendo que cuando estamos bien, podemos lograr muchas cosas”, agregó.

En la fase regular, los Tuzos recibieron cuatro goles menos que Pumas, pero los universitarios anotaron tres más. Pachuca será local, condición en la que perdió cinco partidos de ocho, lo cual deberá cambiar para ganar y mantenerse en el torneo.

Solari, que jugó con los Pumas UNAM en 2007 y 2008, conoce el fútbol de México y la historia de los Tuzos, con siete títulos de liga en los últimos 28 años, la cual tratará de honrar.

“Pachuca siempre ha sido un club modelo con valores fuertes, una cantera que ha dado buenos jugadores y una estructura organizada. Trataré de estar a la altura, de transmitir unión y confiar en que el de pasado mañana será un partido en el que podemos tener un nuevo destino”, aceptó.

En México se clasifican de forma directa a cuartos de final los seis primeros equipos, que fueron Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara, en tanto los del séptimo al décimo se disputan los dos lugares restantes.

El jueves, Tijuana, séptimo, enfrentará al Juárez, octavo; el ganador se clasificará a la fase de los ocho mejores y el perdedor enfrentará al ganador del Pachuca-Pumas por el último boleto a la etapa decisiva del campeonato.

“Estamos trabajando comprometidos; vamos a competir al máximo”, concluyó.

(c) Agencia EFE