Sinner: “Lo que a Carlos le salió cara en París, me salió bien hoy a mí”

El italiano Jannik Sinner afirmó que las cosas que le salieron bien a Carlos Alcaraz en la final de Roland Garros, esta vez le salieron cara a él en el partido por el título en Wimbledon.

El italiano batió en cuatro sets a Alcaraz y se convirtió en el primer italiano en la historia en ganar Wimbledon. Lo hizo, además, cinco semanas después de la derrota en París, en la que desperdició tres puntos de partido.

“Las diferencias son muy pequeñas y los márgenes muy estrechos. Hoy sentí que la suerte me sonrió un par de veces, un par de líneas que metí. Lo que le salió a él cara en París, esta vez me salió bien a mí. La diferencia es muy pequeña, pero hoy fue mi día”.

Hablando sobre la recuperación que ha hecho desde Roland Garros hasta ahora, Sinner aseguró que es de lo que más orgulloso está.

“Creo que si pierdes una final de Grand Slam de la forma en la que la perdí, es mejor que si te aniquilan y haces dos juegos. Tienes que seguir adelante. Puse mucha intensidad en todos los entrenamientos, porque sentía que podía jugar muy bien. Es por lo que dije en Roland Garros que no es el momento de venirse abajo, porque llega otro Grand Slam, y lo he hecho genial aquí”.

Sobre la rivalidad con Alcaraz, Sinner manifestó que es “importante” ganarle porque había “perdido varias veces” contra él.

“Pero aun así, siento que en el pasado había estado muy parejo. Si miras todos los partidos. En Pekín fue 7-6 en el tercero, en Roma tuve punto de set en el primero, en París pasó lo que pasó. Siento que estuve cerca y nunca me vine abajo. Siempre me fijo en Carlos porque incluso hoy él hizo un par de cosas mejor que yo. Es algo en lo que trabajaré, porque va a volver a por nosotros de nuevo. No sólo Carlos, todos. Ahora tenemos una diana sobre nosotros, así que tenemos que estar preparados”.