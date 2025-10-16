Sinner acentúa su dominio sobre Djokovic y repetirá final con Alcaraz

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- El italiano Jannik Sinner acentuó el dominio que en los últimos tiempos ha ejercido sobre el serbio Novak Djokovic, venció por 6-4 y 6-2, en 63 minutos y jugará la final de la exhibición saudí del Six Kings Slam con el español Carlos Alcaraz tal y como sucedió el pasado año.

Habrá revancha para el murciano, que previamente dio buena cuenta del estadounidense Taylor Fritz. Una oportunidad para Alcaraz de vengarse del transalpino, con el que perdió en este escenario en 2024.

Los dos mejores jugadores del mundo, aparentemente inalcanzables para el resto, jugarán por la corona de la competición más lujosa de la temporada y se llevará un botín inigualable, seis millones de dólares.

Riad tiene la final que esperaba, a la altura de lo cuantioso del premio. Porque hay una brecha evidente entre Alcaraz y Sinner y el resto. Incluido Novak Djokovic. Nadie ha ganado más que el serbio, que recientemente dejó entrever que no tiene prisa por la retirada. Pero ya el físico no le da lo que espera para tutear ni al murciano ni al de San Cándido, que juegan a otro nivel.

En cuanto el italiano, vigente campeón, rompió el saque del jugador de Belgrado, el partido empezó a inclinarse con claridad. Lo cerró Sinner por 6-4 el parcial inicial. Y mantuvo el ritmo. Porque igual que le sucede a Alcaraz, no hay amistosos cuando sale a la pista. La exhibición son ellos.

El bajón del serbio, que perdió su saque ya en el primer juego del segundo set, es evidente. Lleva cien títulos a sus espaldas, en su carrera, pero no gana uno relevante, un Masters 1000 o un Grand Slam desde el 2023, su último gran año, con siete trofeos, entre ellos tres majors, Australia, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y dos Masters 1000, en Cincinnati y París. El pasado año no logró éxito alguno en el circuito aunque fue oro olímpico en París. Y en este 2025 transita con el torneo de Ginebra.

Da sensación de no poder Djokovic -que no supera al transalpino desde la final de las Finales ATP del 2023-, que no puede disimular el mensaje que envían sus gestos. No puede con Sinner, con el que ha perdido en seis de los diez cara a cara previos a este de Riad. Pero sobre todo, el italiano ha ganado los cinco últimos que han disputado. Este de los Six Kings Slam es el sexto seguido que consigue. El tercero en el 2025.

Sinner ni siquiera aflojó para que el serbio maquillara su derrota. Tuvo 15-40 en Djokovic en el sexto juego, cuando perdía por 4-1, pero el italiano tiró de autoridad y dio la vuelta a la situación para empeorar los números de su adversario.

Djokovic, que salió malparado días atrás del Masters 1000 de Shanghai, con dificultades físicas superado por el monegasco Valentin Vacherot, se marchó del ANB Arena como llegó. Un millón y medio de dólares por su partido. Sinner aspira a los seis que se lleva el ganador.

Sinner vuelve a verse las caras con Alcaraz. Será un asunto de cuentas pendientes. Una revancha para el murciano por lo sucedido el pasado curso. También una venganza para el de San Cándido que ha salido malparado de los cara a cara recientes.

Entre el italiano y el español han disputado quince partidos. Siete de ellos han sido finales. Alcaraz ha ganado diez de los quince, entre ellos los dos más recientes. Las finales del Abierto de Estados Unidos y del Masters 1000 de Cincinnati. La victoria última de Sinner fue en Wimbledon. Una nueva final entre los dos mejores del mundo en Riad. Será la séptima seguida.

(c) Agencia EFE