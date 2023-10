Sin presión pero sí con compromiso: Alexia Delgado sobre el Clásico Regio ante Rayadas

Monterrey, Nuevo León. El equipo de Tigres Femenil se declara listo para la edición 32 del Clásico Regio ante Rayadas, duelo que en palabras de Alexia Delgado, será de vital compromiso y sin presión alguna.

“Más allá de sentirlo como una presión todas lo sentimos como un compromiso, el más grande de la temporada se puede decir, no vamos con presión el jueves, es una oportunidad más y en uno de esos juegos que todos como jugadora nos gusta vivir”, confesó en videoconferencia.

En cuanto al rival, la ex Cruz Azul dejó en claro que no se confiaran por su actualidad, cabe destacar que las albiazules recién hicieron oficial la salida de Eva Espejo al finalizar la campaña, además de no importar tanto el amplio dominio de las Amazonas por sobre la ‘Pandilla’, quienes no ganan un derbi desde el 2020.

“Puede que no estén en su mejor momento pero tienen jugadoras de calidad, de selección, no es confiarnos. Es salir a lo que hemos tratado de corregir, es verdad que son de esos partidos que no es uno más, sabemos la historia de estos clásicos, es un juego diferente mas allá de cuántos hemos ganado y en qué posición lleguen, es quien lo haga mejor en cancha ese día”, agregó.

Por último, Delgado anhela poder vivir la oportunidad de vivir un derbi norteño, pues la recién llegada al club para este Apertura 2023, le han contagiado lo que es el ambiente local.

“Agradecida de vivir la oportunidad de estar en un clásico, enfocada ,se viven diferente estos juego y lista para el jueves. De mi parte, voy a dejar todo, una Alexia comprometida y pensante en todo el tiempo, ayudar dentro y fuera de cancha a mis compañeras lo que me toque participar.

Ya me han comentado el cómo se viven estos clásicos, el ambiente y tratando de empaparme antes de la prueba del jueves, emocionada y sabemos que será una batalla en cancha, puede ser mi primero pero se viven diferente estos juegos y con ganas de afrontar este partido”, dijo.