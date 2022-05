Sin excusas por el título: Jesús Dueñas

Monterrey, Nuevo León. Las cosas en el conjunto de Tigres están claras de cara a la Liguilla del Clausura 2022, y esas son ir sin excusas por el título, así lo dejo en claro Jesús Dueñas.

El canterano felino no puso trabas y remarcó que cuentan con una plantilla bastante madura para conseguir el objetivo.

“Se tiene que reflejar con los resultados, con el título que es lo que queremos y venimos trabajando, al equipo lo veo con más confianza, un equipo maduro con jugadores y el campeón goleador. Tenemos que entrar con todo y reflejarlo con el título, no hay excusas, lo del torneo quedo ahí, te da ventaja entrar directo a cuartos, es un punto a favor haber quedado entre los dos primeros, vamos a ir por todo contra quien nos toque para sacar ese título que todos queremos”, confesó en conferencia.

El mal cierre auriazul también es un punto que destacan tras vestidores en el equipo regio, sin embargo, confían en que en la fiesta grande volverán al nivel mostrado a mitad de torneo,

“No tuvimos un buen cierre, tuvimos dos descalabros más el del Pachuca, entonces, estamos conscientes de eso, lo platicamos antes de con Atlas, es un nuevo torneo con nuevas ilusiones, el primer objetivo se logró que era entrar entre el dos o el tres”, agregó.

Por último, el ‘Pollo’ reconoció que cambiar de estilo de juego para esta fase final sería un grave error, teniendo en cuenta la calidad de futbolistas que entienden bien la idea y que por ende reiteró la obligación de ir por el campeonato.

“Un error sería cambiar a lo que nos ha dado, el estilo, no le veo caso, ya sea aquí o de visitante iremos por la victoria, tenemos experiencia y jugadores que han ido a mundiales, jugadores que llegan como Angulo que viene de ser campeón, Córdova, que se integraron y es un equipo muy vasto y para eso se armó, no para llegar a cuartos o semis, está armado para buscar el título, no hay excusa de nada, tenemos que lograrlo, Tigres es un equipo de 25 jugadores titulares, así que no hay excusa, vamos a trabajar duro para el objetivo que la directiva, el equipo y la afición desea”, reiteró”, culminó.

Los felinos trabajarán el sábado para descansar domingo y reintegrarse 24 horas después ya con rival en turno para los Cuartos de final.