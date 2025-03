Sin delito qué perseguir contra jugadores el Real Apodaca, por arreglo de partidos

*No hay ley que castigue arreglo de partidos

Luego de que saliera a relucir el supuesto arreglo de partidos, en el que incurrían jugadores del Real Apodaca de la Liga Premier MX, la Federación Mexicana de Futbol interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes, por los daños y perjuicios que ocasionan este tipo de ‘trampas’.

Sin embargo, la ley mexicana no tipifica esto como un delito, así lo señaló el periodista David Medrano.

“No hay delito. El Código Penal Federal y la ley de Cultura Física y del Deporte en la actualidad no consideran el amaño de partidos como delito, y ante tal situación, legalmente, si no está tipificado, no hay delito. Este es el futuro para la denuncia presentada por la FMF por el tema de amaño de partidos”, dijo en su columna.

Tal vez esto ya se avizoraba por los propios federativos, ya que ellos mismos anunciaron que, además de interponer la denuncia, acudirían ante el Congreso de la Unión, para que se maquilaran leyes en torno a este tipo de situaciones en el deporte profesional.