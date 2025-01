Simeone y competir con Real Madrid y Barcelona: “Mejor me callo”

“Mejor me callo, ciao”, despidió este sábado la rueda de prensa Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, cuando fue preguntado por la exigencia de competir por LaLiga con Real Madrid y Barcelona con factores como la sanción de dos encuentros a Vinicius, en el caso del club blanco, tras su roja y su reacción en Valencia, o la suspensión cautelar de la no inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor, en el equipo azulgrana.

“A veces, en muchas situaciones, cuando el club ha ido bien cuando ha estado usted, se le ha puesto la etiqueta ‘ya tiene que competir con el Madrid y con el Barcelona’. ¿No sé si esta semana lo que ha sucedido con el Barcelona o con el Madrid, con la sanción de Vinicius, es otro ejemplo para decir ‘no estamos para eso’?”, fue la cuestión planteada por el periodista.

“Nada. Mejor me callo. Ciao”, fue la respuesta de Simeone con la que terminó una comparecencia marcada en buena parte por la inscripción provisional de Olmo y Pau Víctor, más allá de otros focos deportivos que proponen al Atlético para ser ‘campeón’ de invierno y obtener la mejor racha de triunfos de su historia si gana este domingo a Osasuna.

“Del comunicado que transmitió el Atlético de Madrid estamos absolutamente de acuerdo en todo y compartimos ese comunicado”, expresó Simeone, que luego enfocó a la prensa.

“Después, creo que hay algo importantísimo: ustedes son muy fuertes como periodistas. Y creo que el periodismo y la opinión pública continuamente no está de acuerdo nadie con lo que está sucediendo. Nosotros, los entrenadores, lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando, buscando lo mejor para nuestro equipo y esperar que la gente que tiene que abordar el tema lo aborde de la mejor manera”, sostuvo el entrenador argentino.

“Pero ustedes, que son periodistas, que opinan y tienen mucha historia dentro de las cosas que suceden, son los que al final van a empujar para un lado o para otro lo que suceda. Ustedes tienen mucha fuerza y lo saben”, enfatizó Simeone, que insistió en su discurso cuando se le preguntó si este caso puede ser un punto de inflexión.

“Según para donde vayan ustedes. Es muy simple”, contestó el técnico.

Ha habido una sucesión de comunicados de algunos clubes, incluido el Atlético, contra la suspensión cautelar concedida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para la inscripción provisional de Dani Olmo y Pau Victor. “No creo que la palabra sea ‘quejado’, sino opinado a partir de algo que todos tenemos que convivir y todos tenemos que respetar. Eso no creo que sea una queja”, valoró Simeone, que ya aguarda a Osasuna en el estadio Metropolitano.

“Osasuna ataca con mucha gente”

“Es un equipo que juega bien, que ataca con mucha gente, que viene de partidos que no ha merecido perder o empatar, como le ha pasado, y que siempre ha tenido una búsqueda importante en cada encuentro, con valentía en su juego. No sé si jugarán con tres centrales, como muchos comentaban. No lo creo, porque viene trabajando muy bien todo lo que es la parte ofensiva, sobre todo”, analizó del bloque navarro, su último rival de la primera vuelta.

“Nos vamos a encontrar con un equipo que tiene necesidades como las tenemos nosotros y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, continuó Simeone, que formará un once muy parecido a los últimos compromisos, alterado por la baja de José María Giménez y con la titularidad de Pablo Barrios, indiscutible en el esquema.

Preguntado por si es el heredero de Koke Resurrección, el futbolista con más partidos de la historia del Atlético, el técnico consideró que “las comparaciones nunca son buenas, porque cada futbolista es diferente”.

“Cada uno tiene características diferentes, mas allá de que Koke ya ha demostrado todo lo que ha demostrado en su larga carrera en el club y Pablo empieza a mostrar con su juventud, su plenitud, su vitalidad y toda esa fuerza que necesitamos para los chicos que suben de la cantera para darle al primer equipo. Él lo está haciendo”, explicó.

“Esperemos que siga creciendo. Dejémosle crecer en consecuencia de lo que sea. Esperar que Koke nos siga dando, el tiempo que siga estando con nosotros, y Pablo nos empiece a dar todo eso que todos imaginamos y nos ilusionamos. Y él mismo se imagina”, añadió.

Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Javi Galán; Marcos Llorente, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, Conor Gallagher; Antoine Griezmann y Julián Alvarez es la alineación probable para este domingo, aunque Simeone ha ido probando alternativas durante toda la semana, cuando se avecinan cuatro partidos en nueve días.

“Necesitamos a todos”

Es un once casi repetitivo en los últimos dos meses, con lo que supone desde la perspectiva de los suplentes, sin apenas espacio para jugar de inicio. “Está claro que no es fácil” sobrellevar esa situación para los jugadores que menos juegan, asumió Simeone.

“Absolutamente depende de la conciencia de los futbolistas que no les toca entrar desde el inicio y es importante su conexión, su comportamiento, su entendimiento en base a la conciencia de donde está, en el lugar que está y para el club que pertenece. Y ellos lo han hecho hasta ahora este año, como muchísimos años anteriores, de la mejor manera”, valoró.

“Ojalá podamos seguir conviviendo con esta situación. Ahora van a venir muchos partidos. En nueve días jugamos cuatro partidos. Rotaremos. Lógico. Porque está claro que no me imagino uno que pueda repetir cuatro partidos en nueve días, aunque después por ahí lo haga. Necesitamos de todos. Absolutamente. Lo hablamos estas semanas, imaginándonos lo que va a venir y necesitando a todos, seguro. Para el camino que tenemos como objetivo necesitamos a todos”, expresó.

Y habló del caso concreto de Koke Resurrección, suplente en siete de los últimos ocho partidos. “Con él tenemos una cosa a favor, que nos conoce desde hace muchos años. Ya convivió con este tipo de situaciones con un montón de compañeros y amigos suyos (Gabi, Filipe Luis, Juanfran o Godín, por ejemplo) que han atravesado esta situación que le está tocando atravesar a él”, repasó.

“Lo que me deja más tranquilo es su plenitud, sus ganas, su entusiasmo, su interpretación, su conciencia de dónde está y el capitán que es para nosotros y lo importante que es en los momentos que le llamemos a la causa. Está claro que, como todo futbolista, más allá del tiempo, cuando yo era grande también quería jugar siempre. Es lógico. En este caso, está compitiendo ahí con Pablo, pero lo vamos a necesitar”, declaró.

“Hablo de los chicos más grandes que por ahí están jugando menos, ya sea Axel (Witsel) o César (Azpilicueta), los vamos a necesitar. Los ves entrenar y dices ‘cómo hago para darle una opción que el otro está jugando muy bien’. Uno sufre como entrenador en no darle esa posibilidad por cómo se entrenan, pero estoy en un lugar donde hay que elegir. No tengo ninguna duda de que los vamos a necesitar a todos. Seguro”, advirtió.