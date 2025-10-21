Siempre será uno de los nuestros: Guido Pizarro sobre su reencuentro con Luis Quiñones

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres visitan al Pachuca con quienes se reencontrará con dos viejos conocidos, tales como Enner Valencia y Luis Quiñones.

En voz de Guido Pizarro, el entrenador felino remarcó el gusto por volver a ver a sus ex compañeros, sobretodo a “Luisao”, con quien reconoció una grata amistad y que las puertas al club están siempre abiertas.

“Si, va a ser grato saludarlos, verlos. Con Enner estuve poquito, con Luis mucho más. Luis es una persona muy querida por todos nosotros, nos va a dar gusto saludarlo, siempre será uno de los nuestros, siempre será a su casa, creo que hemos pasado cosas muy fuertes con él. Con Enner también pero en lo personal con Luisito mucho más y es una persona muy querida; seguramente nos vamos a encontrar y nos vamos a dar un gran abrazo”, comentó.

Bajo esta misma línea, el “Conde” aseguró lo complejo que será el duelo ante los tuzos en el “Huracán”, sede en la que no ganan desde el 2014.

“Sí, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival que su cancha es siempre difícil pero confiando en el trabajo que iremos a hacer confiando que el equipo viene con una buena línea, que tenemos buenos jugadores, que la estructura cada vez está mejor, así que será un partido complicado como todos, una cancha difícil pero confiando que haremos un gran partido”, agregó.

Por otro lado, el experimentado se encuentra contento con la actualidad de Diego Sánchez con los regios, elemento que se ha ganado el cariño del vestidor y la afición.

“Chicha, sí, muy contento por él creo que todos lo queremos mucho la afición también. Es un chico de barrio de la casa que creo que se ha ganado su lugar que lo viene haciendo muy bien también en la competencia con la selección, así que aprovecharlo, él es muy consciente de que está trabajando bien de que de a poco se ha ganado su lugar pero también es consciente que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir aprendiendo de los compañeros que tiene y él es muy humilde que trabaja día a día para seguir mejorando y ojalá que lo podamos seguir ayudando”, dijo.

Cabe destacar, que el apodado “Chicha” viene de cooperar con dos asistencias ante Necaxa, hecho que le valió afianzar un lugar en la titularidad contra los hidalguenses.

Quien no hará siquiera el viaje es Jesús Angulo, esto por decisión técnica en darle descanso tras venir regresando de una dura lesión en la rodilla pero sí estará contra Xoloa el fin de semana.