Siempre es más lindo tenerlo en tu equipo: Correa sobre volver a enfrentarse a Messi

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres están listos para medirse a Lionel Messi y su Inter de Miami por los Cuartos de Final de la Leagues Cup, situación que pone los ojos felinos centrados en el astro mundial.

En palabras de Ángel Correa, será complicado volver a enfrentarse a un jugador así, pues siempre es mejor tenerlo en tu equipo que de rival pero confía en que Guido Pizarro y su cuerpo técnico puedan frenarlo en lo que catalogó será un juegazo.

“Ya me ha tocado enfrentarlo y sufrir muchísimas veces en España. Siempre es más lindo tenerlo en tu equipo, obviamente, pero nada, seguramente Guido y todo el cuerpo técnico va a preparar el partido no solo para marcarlo a él, sino para frenarles sus ideas porque son un gran equipo que hacen muchísimos goles.

Va a ser un partido muy lindo, muy entretenido, y nada, lo personal contento porque sí, va a haber muchísimos argentinos, muchos amigos del otro lado, y bueno, esperemos que sea un gran partido para todos”, comentó.

Bajo esta misma línea, el campeón del mundo en Qatar 2022 se encuentra contento de reencontrarse, aunque sea como rivales, a sus ex compañeros de selección y de club, tal es el caso de Luis Suárez, de quien expresó su enterno agradecimiento por su paso en el Atlético de Madrid, fonde lograron conseguir una liga.

“A ellos los conozco muy bien, sé la clase de jugadores que son, son muy competitivos, más allá de que no tenemos un respeto y un cariño, ellos van a dejar todo para ganar su partido y nosotros de nuestro lado también. A Luis le tengo un cariño enorme por el tiempo que compartimos ahí en el Atlético, ya dentro de la cancha ya saben lo que es él como jugador, pero me quedo lo que es como persona, que es una gran persona, que lo quiero mucho y mañana va a ser muy lindo poder verlo, poder enfrentarlo y sé lo competitivo que es, seguramente va a querer ganar para su equipo, va a estar lindo el partido”, añadió.

Por último, el sudamericano no dejó pasar la oportunidad de explicar su adaptación con los felinos y al fútbol mexicano; además se mostró ilusionado al ser convocado a la prelista de la “Albiceleste” para las últimas fechas de eliminatorias en Conmebol.

“Contento por el rendimiento que estoy teniendo en tan poco tiempo. Ya venía preparado para competir con muchísima ilusión, muchísimas ganas y también sirvió que el club me arropó muy bien desde el primer momento, tanto toda la gente que trabaja en el club como mis compañeros me han hecho sentir muy cómodo y a mi familia también y por eso se vio después reflejado en la cancha el rendimiento tan rápido.

Te puedo hablar de mi experiencia que estoy viviendo ahora en México, que es una liga que es muy competitiva. La verdad que me sorprendió muchísimo. Los equipos están muy bien trabajados. Me enteré que estaba en la lista de la selección ayer cuando llegamos a Miami, así que una alegría inmensa siempre poder estar en la selección y representar al país, y nada”. Finalizó.