Sidoldi pide mesura tras vencer al Vancouver: No hemos ganado nada

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres avanzaron a la siguiente etapa de la Concacaf Champions Cup tras golear al Vancouver Whitecaps, resultado por el que no se deja Robert Dante Siboldi.

El técnico charrúa pidió mesura, pues no han logrado nada aún y resaltó lo complicado que fue poder generar peligro ante un rival muy bien parado defensivamente.

“El vestidor está bien ,sin duda que hay alegría pero mesura, estamos contentos de seguir avanzando a la siguiente fase pero es un paso nada más, no hemos logrado nada, somos conscientes que la dosificación de las cargas por participación y que hay un equipo titular que apoya al resto, los que entraron de cambio lo hicieron bien y los que no brindaron su apoyo desde donde les tocó.

Costó poder generar, no encontramos los espacios estaba lenta la salida nuestra pero en el segundo tiempo pudimos mostrar imágenes el primer tiempo y que mejora. Para el segundo entraron con determinación y confianza que se dio ante un gran rival que entre las demás llaves fue el más duro. Tiene muy buen once y banca, un entrenador que viene trabajando con ellos y no fue fácil, pero el equipo mostró carácter y estuvo a la altura”, comentó.

Ya piensan en Cruz Azul

Por otro lado, los jugadores Juan Brunetta y Juan Pablo Vigón, dieron rápidamente vuelta a la página y piensan de lleno en Cruz Azul, siguiente rival en Liga MX.

“Disfrutar hoy y mañana darle vuelta a esto y ya enfocarnos en Cruz Azul, difícil jugar allá en CDMX y ver lo que hacen bien para poder contrarrestar nosotros y ganará de visita”, dijo Vigón.

“Contento de haber primero por el triunfo y pasar a la siguiente fase que era el objetivo, tranquilo, ahora a descansar y pensar en el partido del sábado. Ahora viene un rival difícil contra Cruz Azul que será un partido difícil”, explico Brunetta.