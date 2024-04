Siboldi, tranquilo tras empate ante Columbus

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres rescataron el empate 1-1 ante Columbus por la ida de cuartos en la Concachampions, resultado que dejó tranquilo a Robert Dante Siboldi.

El técnico charrúa aseguró que pese al dominio de los estadounidenses, pudieron controlar para el segundo lapso y ser parejos o mejores que su rival, con todo y lo que dejaron de hacer los minutos iniciales.

“Fue un gran partido, en el sentido de que tuvimos por momentos la pelota y opciones de gol, en otros momentos tuvimos que defender y ocuparnos, un ataque poderoso que tienen ellos pero supimos contrarrestar, hoy estuvimos bastante bien en defensa, creemos que podemos mejorar para el siguiente partido, ya lo vivimos y los vimos en vivo, sabemos que tenemos que hacer para sacar un resultado en la vuelta, es un buen resultado, no es nada fácil en esta cancha ante un gran rival.

(Nos faltó) jugar más compactos, hoy jugamos largos y dejamos espacios a los delanteros de Columbus, cerrar espacios por en medio y obligarlos a jugar por fuera; igual son peligrosos pero son más fuertes cuando juegan por dentro, en el segundo tiempo pasamos a una línea de cinco y pudimos controlar a este Columbus”, comentó post partido.

Por otro lado, sigue a estás instancias del certamen internacional y de la Liga MX, el experimentado sigue sin elegirse por un sólo torneo, esperando lograr un doblete. Además, confirmó la presencia de Nicolás Ibáñez para la vuelta del próximo martes.

“Vamos paso a paso, sin decantarnos por un sólo torneo, vamos por los dos, ojalá podamos llegar a una final o las dos, es nuestra idea, vamos partido a partido y contra Pachuca armaremos un equipo competitivo para la calificación porque tenemos posibilidades, sabemos que tenemos que estar bien físicamente, son muchachos jóvenes y dinámicos, tenemos que estar bien preparado con la dosificación exacta.

Nico, por suerte se hizo los estudios, no es grave simplemente se le apretó el músculo, una contractura, no fue desgarro que por eso estábamos preocupados, no sé si pueda llegar para el sábado pero sí para el próximo martes”, dijo.

Los felinos podrán contar con Rafael Carioca y el mencionado “Tanque” en el capítulo final, en busca del pase a semifinales en el “Volcán “.