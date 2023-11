Siboldi sobre posibles bajas de Tigres y América: En otras condiciones, sería un gran juego

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres están cerca de cerrar filas para medirse al América por la última fecha del Apertura 2023, duelo en el que ya estando calificados ambos y dónde se preveen algunas bajas en los planteles, podría bajar el atractivo del cotejo, al menos así lo dejó ver Robert Dante Siboldi.

El charrúa dejó hasta el día viernes la decisión de si utilizará o no a los elementos condicionados por acumulación de tarjetas amarillas y que podrían perder la ida de los Cuartos de Final, tales como Nahuel Guzmán, Diego Lainez y Sebastián Córdova.

“Sí tienes razón porque en una situación normal sería un buen juego, porque dentro de los cuatro primeros está el líder, además del segundo durante la mitad del torneo y ahora en tercero. Ellos buscarán cerrar bien su torneo, no sé qué planeará el DT, si darle descanso a los que vienen con más carga o los seleccionados no los convoca a este juego pero nosotros vamos a salir a ganar.

En la teoría sería y espero sea un gran partido, quienes alineen es otro tema, pero nosotros vamos a buscar ganar para seguir sumando y terminar bien el torneo.Siempre estamos tratando de cuidar las tarjetas sino en todo lo que respecta a lo físico, es este caso vamos a esperar hasta el último día para tomar la determinación”,confesó.

Durante los trabajos del miércoles y jueves, el experimentado utilizó a jugadores como Carlos Felipe Rodríguez en el arco, así como la reintegración de Diego Reyes en defensa y Ozziel Herrera a la ofensiva, siendo los tres cambios que haría para el fin de semana. Del otro lado, los capitalinos no contarían con Kevin Álvarez por un aparente cuadro de resfriado.

A su vez, estando la opción muy latente de obtener un bicampeonato, el técnico uruguayo está consciente de no fallarle a la gente en la búsqueda de dicho logro, además se ser una oportunidad inigualable de coronar la carrera de algunos jugadores veteranos del club.

“Me siento con el deseo, con ilusión de no fallarle a la gente, me encantaría poderlo lograr porque el grupo es sensacional, me siento privilegiado estar al frente del equipo, trabajamos en todos los aspectos, lo vemos en ellos que tienen una gran ilusión porque está latente de lograr lo que le falta a este club, y que algunos redondeen su carrera en este club, lograr el bicampeonato sería sensacional. Respetamos a los demás que aspiran al título pero no será nada fácil, pero está al alcance, realmente, presión no siento, ni la obligación, sí la responsabilidad de dar lo máximo”, dijo.

Felinos y águilas chocarán poderío la noche de sábado en punto de las 21:06 horas en el ‘Volcán’.