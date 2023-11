Siboldi sobre la derrota ante Xolos: Fueron más contundentes ellos

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres no pudieron en su visita contra Tijuana, hecho que puso a pensar a Robert Dante Siboldi, quien no salió nada contento con el resultado.

El técnico charrúa señaló que deberán trabajar más en lo defensivo y aunque ajustó para el segundo tiempo, la losa de tener dos goles encima terminó por pesarles en la búsqueda de incluso un descuento en el marcador.

“El primer tiempo fue de ida y vuelta, salimos con la idea de ser protagonistas, tener la pelota, iniciativa, ir al frente de local o visitante. En ese afán hay veces que dejas espacios, pierdes el orden y te agarran mal parado y así fue. Nos agarraron dos veces mal parados y fueron contundentes. En el segundo tiempo ajustamos, tuvimos mejor orden, nos faltó profundidad, pero hay que destacar la buena labor que hizo Xolos. Hizo un buen partido, tenemos que seguir adelante porque tenemos dos partidos en casa con rivales muy difíciles.

El partido fue ríspido, bien jugado, disputado, me gustó, el equipo corrió, metió y luchó hasta el final, no tuvimos la claridad de otras veces, pero me deja tranquilo que el equipo hasta el final buscó el arco de enfrente. Xolos se defendió bien, supo agruparse atrás y jugar de contragolpe, es peligroso, tiene gente rápida, por momentos sufrimos un poco, pero no tuvieron la contundencia del primer tiempo”, comentó post partido.

A su vez, el experimentado explicó el por qué la salida de André Pierre-Gignac en apenas 64 minutos de juego; cabe destacar, que el galo venía de cumplir su sanción por acumulación de tarjetas y con todo y ello, generó la única acción felina peligrosa en el duelo con una cabezazo al 36′.

“El desgaste que tiene el equipo ha sido muy fuerte, importante y tenemos que dosificar. No podíamos jugar con dos 9 hoy porque desprotegíamos el medio, entonces, decidimos que Gignac jugara 60 o 65 minutos para que pudiera jugar Nico Ibáñez, dosificar las cargas porque en 48 horas estamos jugando de nuevo”, dijo.

Los regios pisarán la Sultana del Norte está madrugada de jueves, día que descansarán para regresar el viernes a sus respectivos entrenamientos de cara al partido contra Atlético de San Luis del fin de semana en el ‘Volcán’.