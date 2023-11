Siboldi sobre el ‘Play-In’: No es el formato ideal

Monterrey, Nuevo León. El Apertura 2023 entra en su última fecha y a punto de debutar con el nuevo formato de calificación llamado ‘Play-In’, algo que a Robert Dante Siboldi no se le hace lo más ideal para la Liga MX.

El técnico de Tigres confesó que lo más justo sería que calificaran ocho directos, tal y como se hacía algunos años atrás.

“No es el ideal, a mi forma de ver, porque de dieciocho equipos que tengan posibilidad, diez siguen siendo muchos; ai antes eran doce imagínate que se siga manteniendo el formato, pero se acerca más a lo que deberían de ser.

Por lo menos ocho, creo que lo justo debe ser directo los ocho y nada más, pero sabemos que le reglamento está desde antes de que empiece el torneo y no se puede cambiar, aceptan que se juegue así”, dijo.

Asimismo, el experimentado señaló que con todo y su gusto por las Liguillas, habrá que recompensar con algo más al club con mayor regularidad en esta nueva modalidad de clasificación. Cabe destacar, que dicho premio entrará en vigor hasta el Clausura 2024, cuando se complete el año futbolístico.

“La Liguilla sigue siendo un gran torneo, de jugar de otra manera, a todos nos gusta, que sea justo o no, ahí se debería de premiar de alguna manera, buscar el formato para premiar la regularidad de los dos torneos, eso falta por mejorar, no me desagrada la Liguilla, hay muchos equipos que pueden calificar y es eso lo que no me gusta”, agregó.

Siboldi se une a Ricardo Ferretti como algunas personalidades del gremio que han hecho pública su opinión respecto al “nuevo Repechaje”.