Siboldi sobre críticas a Tigres por repatriar jugadores: Ni juzgo ni las analizo

Monterrey, Nuevo León. El fichaje de Marcelo Flores a Tigres ha causado un sinfín de críticas negativas hacia el club, situación que Robert Dante Siboldi ni siquiera las analiza.

El técnico charrúa comentó que a veces se habla por hablar, pues nunca se ve lo positivo de ello; confesando que muchas veces el querer jugar donde sea está por encima del tema económico y que son solo pausas pequeñas previas a completar su sueño.

“Eso no puedo opinar porque escucho cada cosa, no estoy para juzgar ni analizar lo que siempre se busca la parte negativa ¿por qué no vemos todo lo que pueda surgir? Si un jugador que viene a México o a Tigres es porque algo ha pasado, tiene las ganas de jugar por encima del tema económico, quieren jugar, todos los que fuimos jugadores el tema económico en cierto momento y el mayor tiempo en la carrera es querer jugar, hay momentos donde si se quiere consolidar económicamente para tener un futuro, a todos nos pasa, es válido, pero todo está por encima de querer jugar, entonces.

Pueden estar en el Real Madrid o Manchester City, pero sino juegan, prefiero y yo lo hice, buscar jugar en donde sea. Es lo que pasa, no quiere decir que porque venga a Tigres o Rayados o al que sea en México, sea un retroceso, es una pausa donde tiene que retomar el ritmo, hacerse notar para volver a estar a donde de repente a muy temprana edad estuvieron, a veces hablar por hablar un tema es muy premeditado, ni para analizar”, confesó en conferencia de prensa.

Con “Chelo” en sus filas, los regios ya han repatriado a nueve futbolistas en los últimos años, siendo el ex Arsenal un buen prospecto a futuro y con los objetivos claros de regresar a ser seleccionado nacional con México, además de retornar al viejo continente.

“En el momento en el que Toño nos informó la posibilidad de que Marcelo pudiera integrarse, no lo dudamos, nos encantó la idea. Viene a sumarse, a ganarse su lugar y la charla que se dio con él, pues está motivado, con ganas y muy contento.

Es muy joven con experiencia, y formación en otro lugar donde se supone es de mayor exigencia, tiene la experiencia y el pase de ser seleccionado, creo que es un gran aporte a la institución para el presente y futuro Sus objetivos los tiene claros, el viene aquí a ganarse un lugar, a competir por el puesto y la competencia interna cada vez es más fuerte y después quiere ser seleccionado nuevamente y volver a Europa, tiene la posibilidad de hacerlo y es una experiencia que ya la vivió , es un muchacho que tiene una espalda importante atrás que es su familia y con los pies en la tierra para su carrera”, agregó.

Aparentemente completos

Por último, el uruguayo dejó entrever que están completos, luego del arribo de Flores. No obstante, no descarta sorpresas así como aclarar un poco la inminente permanencia de Igor Lichnovsky en el plantel.

“Sí, se va esperar hasta el último momento para definir su situación (Igor), como siempre digo, hasta que no se cierre el periodo de pases esperaremos que no surja una sorpresa, hay un alto porcentaje de que así nos quedemos”, finalizó.