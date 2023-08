Siboldi se hace responsable de la derrota ante Pumas 

Monterrey, Nuevo León. Tigres cayó 2-1 en su visita a C.U. contra Pumas, situación de la cual se responsabiliza Robert Dante Siboldi al romper el invicto en el Apertura 2023.

El técnico charrúa acepta culpa al no poder darle herramientas suficientes a la plantilla para buscar el resultado, caso contrario a los capitalinos que desde su arranque se vio en la formación sus intenciones de ganar.

“Es la primer derrota pero queda mucho tiempo por delante, es responsabilidad mía, hoy no jugamos bien. Dejamos de hacer muchas cosas en el primer tiempo, le dimos muchas chances a Pumas de que nos generara muchas opciones de gol. Hoy Pumas presionó bien y tuvo las opciones que nosotros le dimos.

Hoy nos faltó, fuimos un equipo largo, dejamos espacios y no fuimos intensos y el principal responsable soy yo porque no le di las herramientas suficientes para que se desempeñara de la mejor manera, todo es aprendizaje. La realidad es que pensábamos que podría jugar con un punta y no dos doble nueve, con una formación de 4-2-3-1 y salió 4-4-2 pero independientemente de la formación que ellos pudieran utilizar, nosotros no estuvimos finos con el pase. No somos invencibles, el equipo trabaja para salir a ganar y hoy nos toca perder, hay que levantar la cabeza y recuperarnos”, confesó.

Asimismo, el uruguayo tomara la derrota como aprendizaje de cara al partido pendiente de media semana contra Santos, en busca de regresar a la senda del triunfo.

“Lo que pueda plantear Santos lo trabajará su DT, nosotros nos seguimos enfocando en lo que podemos hacer nosotros y qué mejorar, empezando por mí como cuerpo técnico, para darle mejores herramientas y ellos puedan desempeñarse de la mejor manera y sacar el resultado”, agregó.

Los regios bajaron al sexto puesto con 8 puntos, perdiendo su invicto en el certamen al caer en la capital contra los del Pedregal.