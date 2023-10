Siboldi reconoce triunfo ante Cruz Azul pese a no haber jugado bien

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres rescataron un valioso triunfo ante Cruz Azul de último minuto, situación que reconoce Robert Dante Siboldi como positiva aunque no se haya jugado bien.

El charrúa argumentó que los puntos fueron bien ganados contra un rival que merece estar más arriba de lo que actualmente se posiciona en la tabla general.

“Hoy no jugamos bien y sacamos el resultado ante un rival difícil, le falta el aspecto colectivo y hoy anduvieron bien pero encontramos el gol del triunfo al final y nos dio los trea puntos importantes para nosotros, son buenos los puntos aunque no hayamos jugado bien. Es circunstancial, Cruz Azul merece estar más arriba, no sé si merecer pero sí estar más, el merecimiento se hace cada juego, siempre es importante ganar y no es nada fácil ganarle a un equipo importante como lo es, hoy sí nos complicaron”, comentó al finalizar el partido.

A su vez, el uruguayo explicó el por qué de la salida de Sebastián Córdova al entretiempo, siendo más por táctica que por algún tipo de lesión.

“Fue una decisión táctica, no podíamos con la chispa que lo vemos siempre, si pudo haberse resentido no descansó bien, en el segundo tiempo lo hubiéramos cambiado igual a los 10 o 15 minutos pero no descanso al cien para este partido, el trajín del partido a medio semana con la selección no estaba con esa intensidad o chispa para lo que buscábamos y lo que se estaba dando en el partido”, agregó.

El experimentado concluyó la charla confiando en Nicolás Ibáñez como el sustituto ideal de André Pierre-Gignac para el cotejo contra Chivas del siguiente fin de semana.

“Lo de André está Nico, es complicado no contar con el pero cuando no está André, Nico lo suple y no se ve mucha diferencia, está preparado para suplir cada minuto y partidos que tiene para iniciar ,está preparado para rendir al máximo”, dijo.

Cabe destacar, que el francés no verá acción por acumulación de tarjetas amarillas, primera vez desde su llegada a México que ve una suspensión de este tipo.