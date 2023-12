Siboldi reconoce no haber sido el mejor juego de Tigres en el torneo

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres salieron avantes y pudieron salvar la ida de la gran final ante América, sacando un valioso empate que dejó insatisfecho a Robert Dante Siboldi.

El charrúa señaló no haber sido el mejor partido del torneo para sus dirigidos, quienes pecaron de ansiedad en busca de un gol rápido.

“Siento que todavía la serie está abierta, quizás no fue nuestro mejor partido con la pelota estuvimos imprecisos, nos ganó la ansiedad de buscar el gol rápido y no tuvimos la precisión que tenemos acostumbrada; dejamos la iniciativa al rival para el contragolpe y eso nos generó peligro, convencidos de que la serie está abierta y hacemos un buen partido para ganar”, comentó.

Asimismo, el sudamericano defendió su decisión de darle entrada a André Pierre-Gignac en la alineación titular, pese a la poca actividad que venía arrastrando el francés tras su lesión de pubis.

“Puse lo mejor, respeto la opinión, pero André estaba apto para jugar y se entregó, no tuvo opciones pero porque nosotros no le generamos de que le llegará bien la pelota, en el tema de entrega e inquietar siempre es un problemón, no es fácil marcarlo y yo no veo que le haya equivocado, si en otras cosas pero en la inclusión de André no es por ahí”, agregó.

Siboldi culminó visualizando el cómo será la vuelta del próximo domingo en el Azteca, en la que saldrán en busca de su noveno trofeo de Liga.

“Lo veo como una final, mucha intensidad, disputando con todo cada balón, pero tenemos que mejorar en el aspecto de tener tranquilidad y calma para hilvanar pases y dar circulación, encontrar espacios que eso nos faltó poco por la ansiedad, será un gran partido y vamos a ir por todo”, dijo.

Sobre Samir Caetano, aún se esperan estudios que determinen la gravedad de su molestia, la cual le evitó seguir para la segunda mitad del cotejo, y darle entrada a Diego Reyes.