Siboldi quiere renovar con Tigres por largo periodo

Monterrey, Nuevo León. Robert Dante Siboldi se encamina a renovar su contrato con los Tigres y sería por largo tiempo, al menos ese es su deseo.

El experimentado señaló que se siente tranquilo con ese tema, no obstante, anhela que sea por más de un año, al ya haber mostrado su forma de trabajar con el equipo.

“Tranquilo con el tema de la renovación, se está hablando, negociando y va por buen camino. No estoy inquieto, estoy tranquilo, enfocado con el equipo en ambos torneos y eso es bastante suficiente. Después, la duración de contrato, hasta que la directiva no quiera que no esté más, quiero dejar en claro que al principio dije un año porque los primeros tres meses fue muy vertiginoso todo, entrenar era casi nada, entonces, no conocíamos cómo era el manejo de grupo, de los ciclos, montón de cosas que la directiva debería de conocerlos, un año fue por eso, para que vean como trabajamos, como tratar de volver a estar en cada torneo ser protagonistas, todo eso, por eso dijimos un año.

Ahora estamos con la expectativa y confianza de hacer una renovación por un periodo más largo, me gustaría porque sería un proceso normal que ya empezamos con la transición de ir poco a poco con el equipo renovándose, queremos estar en esa instancia y estamos capacitados de la mejor manera para que se tenga un buen resultado porque no es fácil, será paulatinamente, esperamos poder estar varias temporadas para poder vivir eso”, expresó el uruguayo.

Cabe destacar, que el uruguayo termina contrato el próximo 30 de junio y en lo que se define su futuro, el sudamericano sueña en poder dirigir a los regios en un Mundial de Clubes, objetivo principal como entrenador felino.

“De repente no soy expresivo o demuestro muchas cosas pero soy ganador, tengo todas esas metas como entrenador que no pude vivir como jugador, más en este club, mis objetivos es estar siempre arriba, estar en un Mundial de Clubes sería lo máximo y aspiramos a eso.

Por eso estamos disputando los dos torneos como si fuera uno, sin dar un respiro al torneo local, estamos enfocados en el local por la importancia de poder incrementar las estrellas para el club pero estar en un Mundial de Clubes si me quita el sueño, me encantaría lograr el pase porque el equipo lo merece”, agregó.

Siboldi acumula tres títulos en su estancia universitaria (Liga, Campeón de Campeones y Campeones Cup); además de poseer un invicto de 26 juegos totales sin perder como local desde su arribo a la Sultana del Norte.