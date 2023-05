Siboldi quiere ganar el título que se le escapó como jugador ahora en el banquillo de Tigres

Monterrey, Nuevo León. Tigres está listo para medir fuerzas en casa por la final de ida del Clausura 2023 ante Chivas, hecho bastante emocional para Robert Dante Siboldi, quien querrá levantar el título que no pudo hacer en su etapa de jugador ahora como técnico felino.

El charrúa casi al borde de las lágrimas, señaló que quiere darle todo al club donde vivió experiencias amargas, así como fleices en su faceta como arquero por la década de los noventas.

“Es algo emocional, cuando me fui dije que iba a volver, en otra etapa iba a volver, se me dio ahora y ¿qué te puedo decir? Una gran emoción, el estar al frente en el equipo donde viví muchísimas cosas pero supimos levantarnos y hoy está dónde está posicionado Tigres a nivel nacional e internacional también.

Por eso cuando me invitaron no lo dudé, así fueran 10 años, 5 o dos días quería estar aquí y se dio, disfrutando y tratando que ese campeonato se nos escapó como jugador lo pueda lograr como DT”, dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, el sudamericano sabe cómo poder contrarrestar al cuadro rojiblanco, ademas de que la diferencia en experiencia en los banquillos no será fundamental para dicha serie.

“Sabemos cómo juega Chivas y cómo poder contrarrestarlos, los jugadores de experiencia saben los momentos del partido, cuando se tiene que defender y cuando cambiar de ritmo y hacer daño, la experiencia que tiene este equipo es muy importante para sacar el resultado importante y a favor, será un partido disputado.

No sé si es tan determinante, los jugadores son los que están dentro del campo serán los que marquen esa tendencia, el DT de Chivas no tiene tanto tiempo en el fútbol mexicano pero tiene vasta experiencia en el plano internacional, este semestre en el plantel ha sido suficiente para interiorizarse y conocer bien a sus jugadores, más o menos tiene la experiencia de todo un torneo y lo que lleva la Liguilla, en ese aspecto no creo que sea determinantee”, añadió.

Gignac volverá al gol

Por último, el experimentado dejó ver su confianza en el ariete francés, André Pierre-Gignac, quien ha estado con la “pólvora mojada” en esta Liguilla, donde acumula apenas una anotación en cinco duelos de fiesta grande.

“De repente no se le ha dado el gol pero el trabajo que hace para el equipo es destacado, siempre preocupa a los rivales porque en un descuido él volverá a anotar sin problemas.

Cada jugador en su posición tienen sus altibajos, además de que preocupa mucho a los rivales, qué puedo decir de él con todos los goles en su carrera en Tigres, estamos en confianza con él y no cabe duda que le llegará el gol”, finalizó.