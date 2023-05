Siboldi prioriza partido de Conca

Monterrey, Nuevo León. La goleada del León ante Tigres por 3-0 no es un resultado para nada halagador, sí hubo algo positivo para Robert Dante Siboldi, quién de antemano priorizó más la Concachampions que dicho cotejo.

El charrúa decidió mandar juveniles al campo para guardar sus armas de cara a la vuelta de las semifinales del torneo internacional del siguiente miércoles, dónde lleva ventaja de 2-1 contra la misma ‘Fiera’.

“Lo que sigue es la semifinal, no pensamos en otra cosa más allá, después de eso pensaremos en lo que sigue. Hoy estamos pensando en el miércoles. Sin duda nos duele y nos molesta pero creo que es producto por lo que no pudimos concretar las opciones que tuvimos nosotros, pero un marcador abultado y ellos las aprovecharon, fue un partido disputado que tuvimos nuestras chances y lo importante que destaco es la participación de los jóvenes, además de los muchachos del plantel, después pensaremos en el Repechaje, ahorita estamos enfocados en la Concacaf”, comentó

Dentro de lo bueno que pudo rescatar del resultado, fueron los canteranos que mandó al campo, los cuales le dejaron un gran sabor de boca.

“Son cosas positivas, sin dudas es un buen rival, pensamos en ganar pero el resultado es un poquito justo por lo que generó León pero creo que nosotros también merecíamos un gol, generamos y tuvimos opciones. Claro que no es fácil, pero yo creo mucho en los jóvenes, sé que están preparados y tuvimos una reunión con Juan Carlos y la directiva también para ver quién de la Sub-20 y Sub-18 estaban ya con la capacidad de enfrentar a un rival y en un escenario como el de hoy y nos dijeron los nombres y apostamos por los chavos, era buen momento, cumplieron y me deja con satisfacción que abajo se está trabajando bien y que a veces no tienen lo reflectores que merecen”, agregó.

Arturo Delgado, Isaías Galván, Leonel Prieto, Imanol Ordóñez, Sebastián Fierro, Manuel Aguilar y Kenneth Jaime, fueron los canteranos que vieron minutos en un duelo donde poco pudieron hacer.